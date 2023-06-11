11.06.2023 07:30 Рита Парфенова

11 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

За традицією щодругої неділі червня відзначається День працівників легкої промисловості України.





Свято було започатковане у 1980 році Указом Президії Верховної Ради СРСР і плавно перенеслося до календаря українських свят.



Легка промисловість, безсумнівно, одна з найближчих до споживача та покупця галузей промисловості. Основними підгалузями легкої промисловості традиційно називають текстильну, швейну, шкіряну, хутряну, взуттєву промисловості, а також виробництво штучних шкір та полімерно-плівкових матеріалів.



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Цього дня 1990 року Верховна Рада України ухвалює рішення щодо запровадження нового порядку обчислення часу.



З 1 липня 1990 року на території Української РСР було встановлено час другого часового поясу без додавання однієї години (скасування декретного часу), при цьому сезонний переведення годинника офіційно не скасовувався, тобто літній час встановлювався UTC+3, а «зимовий» – UTC+ 2.

Також цього дня

В 1496 Христофор Колумб завершив свою другу подорож, після чого впав в немилість іспанської королеви через те, що так і не знайшов Китаю.



1580 – іспанськими конкістадорами засновано Буенос-Айрес.



1632 – згідно з романом, Робінзон Крузо повернувся до Англії, пробувши без 35 років, їх понад 28 років – на безлюдному острові. (Даніель Дефо, «Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо, моряка з Йорка, що прожив двадцять вісім років на самоті на безлюдному острові біля берегів Америки поблизу усть річки Оріноко, куди він був викинутий після аварії корабля, під час якого весь екіпаж корабля , загинув, з викладом його несподіваного звільнення піратами, написані ним самим»).



1888 – у Києві відкривається пам'ятник Богдану Хмельницькому.



1895 – у Франції відбулися перші у світі автоперегони.



1910 – народився Жак-Ів Кусто, найвідоміший аквалангіст та підводник. Хто винайшов акваланг, підводні будинки та апарат «пірнаюче блюдце»? Хто зняв захоплюючий документальний серіал «Підводний світ»? Хто відкрив купу нових видів мешканців морських глибин і розгадав безліч загадок? Хто хто? Кущо!



1935 – американський радіоінженер та винахідник Едвін Армстронг вперше публічно провів радіопередачу в діапазоні FM.



1950 – народився Б'ярне Страуструп, датський вчений та програміст, творець мови програмування C++.



1959 – у сім'ї домогосподарки та лікаря (хм, а кого ж ще?) народився найвідоміший серіальний ескулап, шкідливий до геніальності доктор Хауз, у світі британський актор Х'ю Лорі.



1982 - на екрани США виходить фільм Стівена Спілберга "Інопланетянин". Доходи від прокату та продажу відеокасет перевищать 700 мільйонів доларів, божевільна на той час каса. Головний фантастичних справ майстер відзначився 11 червня ще одним блокбастером – 1993 року вийшов спілбергівський «Парк юрського періоду», який також зірвав пристойний банк.



1985 – автоматична міжпланетна станція "Вега-1" досягла околиць Венери.



1986 – народився Шайа Лабаф, американський актор («Трансформери», «Індіана Джонс і королівство кришталевого черепа», «Уолл-Стріт. Гроші не сплять»).



1991 – фірма Microsoft випустила операційну систему MS DOS 5.0.



2010 – у ПАР розпочався чемпіонат світу з футболу. Переможцем турніру вперше у своїй історії стала збірна Іспанії, а арсенал фанатів поповнився вбивчо гучною зброєю – вувузелою.

Іменини відзначають:

Андрій, Богдан, Іван, Лука, Марія, Олександр, Фаїна, Федот, Феодосья.