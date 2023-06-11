11.06.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 11 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Якщо підете на поводу у несподіваних думок та почуттів, ви маєте всі шанси впустити у своє життя щось нове та інтригуюче.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Серед усіх інших справ на першому місці у Овна стоятимуть питання активного проведення часу у колі близьких людей. Ці думки будуть витісняти всі інші справи та турботи. Найкраще, що можна зробити в цій ситуації, – це реально викроїти час для того, щоб організувати захід із якимось спортивним ухилом. Побігати, розважитись чи влаштувати пікнік на природі.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець ризикує сім разів відрізати, перш ніж згадає про те, що взагалі і відміряти перед цим не завадило б. Зірки схилятимуть його діяти рішуче і швидко, причому швидко настільки, що обміркувати як слід ситуацію Телець просто не встигне. Звідси проста порада: перш ніж залазити в якусь справу, Тільцеві буде корисно порахувати до десяти, подумати і – з чистою совістю відкласти його вбік.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки будуть налаштовані добиватися свого найрішучішим чином, вважаючи за краще прямі шляхи обхідним. Ті плани, які Близнюки виношували до цього дня, можуть реалізуватись із найкращими результатами. Втім, станеться це не саме по собі, а лише у випадку, якщо Близнюки самі виявлять належну рішучість та відвагу. Зрештою, під лежачий камінь вода не тече, і це справедливо.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рака буде важко звинуватити в безініціативності та невпевненості у собі. Навряд чи він сидітиме склавши руки. І добре, тому що день обіцяє бути дуже вдалим для Рака, надавши йому безліч можливостей досягти бажаного. А якщо хтось із цим сперечатися, то Рак легко знайде аргументи, щоб переконати сперечальників у своїй правоті. А заразом прибрати з дороги конкурентів.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Леву дуже складно буде вписатися у загальний ритм життя. А найголовніше – йому й не захочеться вписуватись. Кипуча діяльність оточуючих дратуватиме, а їхній командирський тон – приводити в тихий сказ. З огляду на це, Леву краще по можливості уникати громадських справ, зосередившись на своїх.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Життєвий потенціал Діви буде на висоті! Навіть якщо сама Діва цього потенціалу не відчуває, варто їй лише трохи подолати свою інерцію, як енергія почне буквально переповнювати її. Найпростіше Діві в цьому переконатися, обравши час на відвідування спортзалу. Або можна, засукавши рукави, взятися за вирішення якогось давно назрілого завдання.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Десь у глибині душі у Терезів прокинеться диктатор. Можливо, це буде не найбільший диктатор у світі, проте сперечатися з ним у цей день виявиться не лише марно, а й небезпечно – можна нарватися. Втім, самі себе при цьому Терези схильні будуть бачити аж ніяк не диктатором, а мудрим керівником, якому просто не треба суперечити – ні в чому ніколи.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонові найкраще присвятити вільний час заняття якимось фітнесом чи спортом: подібні заходи обіцяють пройти з користю не тільки для тіла, а й для душі. До того ж, саме в спортзалах дуже ймовірні зустрічі, які можуть обернутися для Скорпіона цікавим і перспективним знайомством. Ну а те, що для фігури такі заняття корисні, це вже само собою.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець проведе день відповідно до правила: «Якщо ворог не здається, з ним не церемоняться. А якщо ворога немає, його варто було б вигадати». Іншими словами, Стрілець буде налаштований на війну – бажано маленьку та переможну. Проблема лише в тому, що маленька війна, затіяна Стрільцем, може стати великою і не факт, що переможною. То, може, й не варто її починати?

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерога може чимало дивувати той факт, що з будь-якого питання навколишні мають думку, відмінну від його власної. Нічим, крім упертості, пояснити таку поведінку Козеріг не зможе. Проте він щиро спробує побачити раціональне зерно в точці зору своїх опонентів. Однак навряд чи це вийде, і Козерогу залишиться тільки наполегливо стояти на своєму.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій діятиме з подвоєною енергією та рішучістю! Можливо, великими організаторськими талантами він сяяти не буде, проте у Водолія є всі шанси спонукати оточуючих на якісь корисні та важливі справи. При цьому Водолій може ставитись до справ із зайвою серйозністю, а його почуття гумору буде явно не на висоті. Ну і добре! Серйозність також іноді буває потрібна.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Впевненість у собі та своїх силах може буквально переповнювати Риб! Це почуття здатне досягти таких величезних розмірів, що не виключено, що Рибам захочеться виявити шляхетність, надавши комусь заступництво та підтримку. Ось тільки піддаючись благородним поривам, не варто розраховувати на подяку у відповідь – її може і не бути.