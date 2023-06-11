11.06.2023 00:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 11 червня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +16°...+18°C (відчувається як +16°C). Вітер північно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 95%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 44%. Температура повітря +20°...+19°C (відчувається як +15°C). Вітер північно-східний, 8 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 75%. Температура повітря +16°...+'4°C (відчувається як +12°C). Вітер північно-східний, 9 м/с. Вологість повітря 95%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У неділю, 11 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні

Народні прикмети

У минулі часи цього дня спостерігали за горобцями: якщо вони веселі, рухливі, забіякуваті – на хорошу погоду.

Якщо бджоли активно летять до вуликів, то незабаром піде дощ.

Багато жита — до гарного врожаю білих грибів.

Якщо багато павуків, то погода буде хорошою.

Якщо вранці по воді стелеться туман, то день буде ясним та сонячним.