Прогноз погоди у Харкові на 11 червня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора.
У неділю, 11 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні
У минулі часи цього дня спостерігали за горобцями: якщо вони веселі, рухливі, забіякуваті – на хорошу погоду.
Якщо бджоли активно летять до вуликів, то незабаром піде дощ.
Багато жита — до гарного врожаю білих грибів.
Якщо багато павуків, то погода буде хорошою.
Якщо вранці по воді стелеться туман, то день буде ясним та сонячним.
Прислухайтеся до своєї інтуїції та до своїх снів – вони здатні дати чимало цінних порад. День вдалий для вкладень, але не підходить для покупок - почавши витрачати, сьогодні важко зупинитися.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора.
Щорічно 10 червня відзначається Всесвітній день модерну.
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