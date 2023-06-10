10.06.2023 21:45 Віталій Хінєвіч
Рецепт смачної домашньої граноли
Гранолу можна зберігати у герметичному контейнері при кімнатній температурі до 1 тижня, передає РЕДПОСТ.
Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:
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1,5 столових ложки оливкової олії першого віджиму;
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2 столові ложки меду;
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1/2 чайної ложки подрібненого листя чебрецю;
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1/4 чайної ложки меленої кориці;
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1/4 чайної ложки меленого кардамону;
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2 склянки вівсяних пластівців;
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дрібка солі;
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1/4 склянки волоських горіхів, розламаних;
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2 столові ложки очищеного несолоного гарбузового насіння;
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5 великих фініків без кісточок, дрібно нарізаних;
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2 столові ложки родзинок (за бажанням).
Крок 1
Нагрійте олію і мед у широкій сковороді на середньому вогні, помішуючи, поки вони не стануть рідкими і добре перемішаними.
Крок 2
Додайте чебрець, корицю та кардамон; готуйте близько хвилини, доки не з'явиться аромат. Додайте вівсяні пластівці та дрібку солі, перемішайте, щоб вони поступово покрилися. Варіть 7-8 хвилин, періодично помішуючи, поки вівсяні пластівці не почнуть набувати кольору. Зменшіть вогонь до мінімуму.
Крок 3
Додайте волоські горіхи та гарбузове насіння; готуйте ще 7-8 хвилин, періодично помішуючи. Перекладіть суміш на лист з бортами, щоб вони охолонули протягом 10-20 хвилин, потім додайте фініки та родзинки.
Крок 4
Повністю охолодіть та подавайте з молоком або йогуртом.
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