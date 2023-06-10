10.06.2023 21:45 Віталій Хінєвіч

Рецепт смачної домашньої граноли

Гранолу можна зберігати у герметичному контейнері при кімнатній температурі до 1 тижня, передає РЕДПОСТ.

Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:

1,5 столових ложки оливкової олії першого віджиму;

2 столові ложки меду;

1/2 чайної ложки подрібненого листя чебрецю;

1/4 чайної ложки меленої кориці;

1/4 чайної ложки меленого кардамону;

2 склянки вівсяних пластівців;

дрібка солі;

1/4 склянки волоських горіхів, розламаних;

2 столові ложки очищеного несолоного гарбузового насіння;

5 великих фініків без кісточок, дрібно нарізаних;

2 столові ложки родзинок (за бажанням).

Крок 1

Нагрійте олію і мед у широкій сковороді на середньому вогні, помішуючи, поки вони не стануть рідкими і добре перемішаними.

Крок 2

Додайте чебрець, корицю та кардамон; готуйте близько хвилини, доки не з'явиться аромат. Додайте вівсяні пластівці та дрібку солі, перемішайте, щоб вони поступово покрилися. Варіть 7-8 хвилин, періодично помішуючи, поки вівсяні пластівці не почнуть набувати кольору. Зменшіть вогонь до мінімуму.

Крок 3

Додайте волоські горіхи та гарбузове насіння; готуйте ще 7-8 хвилин, періодично помішуючи. Перекладіть суміш на лист з бортами, щоб вони охолонули протягом 10-20 хвилин, потім додайте фініки та родзинки.

Крок 4

Повністю охолодіть та подавайте з молоком або йогуртом.