11.06.2023 15:11 Рита Парфенова

Поради, як вибрати стиглі та смачні помідори на ринку

На що потрібно звертати увагу в першу чергу, щоб купити смачні томати.

Як вибрати томат, щоб він був не тільки красивим зовні, але ще й смачним, розповість РЕДПОСТ із посиланням на One.ua.

Помідори мають бути пружними. Але не варто брати надто тверді плоди, бо є ризик того, що вони просто не дозріли. А щоб купити соковитіший овоч, то потрібно взяти в дві руки томати приблизно одного розміру і вибрати той, який важить більше. Спробуйте купувати помідори неідеальної форми. Це говорить про те, що їх вирощували на городі. І такі овочі набагато смачніші за ті, що росли в теплицях. До того ж, краще купувати томати, вирощені в тому самому районі, де й продаються. Тому що якщо їх привезли здалеку, то великий шанс, що вони були зірвані ще до повного дозрівання. Шукайте помідори, які мають насичений та однорідний червоний колір. Зелені або жовті плями на плодах можуть говорити про те, що дозрівав овоч вже після збору. Це звичайна практика серед виробників, тому що незрілі помідори легше упаковувати та транспортувати. Але все це може позначитися на ароматі та смаку продукту. Важливо звертати увагу на колір не лише самого томату, а й плодоніжки. Вона має бути зеленою. Якщо ж стебло та листя на помідорі знебарвлені чи підсохли, то краще не брати таких плодів. Швидше за все, вони давно лежать на прилавку і могли почати псуватися. Звичайно ж, не варто ігнорувати аромат помідорів. Понюхайте плід - він повинен пахнути чимось трав'янистим і навіть трохи солодким. Чим більше пахне томат, тим ароматнішими будуть страви, приготовані з ним.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ґрунтові огірки та помідори в Україні вродять пізніше ніж звичайно.