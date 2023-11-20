20.11.2023 21:34 Дмитро Колонєй
Готуємо фрикадельки у соусі з томатного соку
Страва нагадує, що фрикадельки можуть замінити котлети або тефтелі.
Як пише РЕДПОСТ
, коли ми згадуємо про фрикадельки, найчастіше на думку спадає слово "суп". Але звужувати до такого "функціоналу" ці м'ясні кульки, що з'явилися в Персії, все-таки, несправедливо. До речі, в ідеалі вони відрізняються від тефтелів тим, що в їхньому складі лише фарш та зелень. Але тут не обходиться без варіацій. А як соус до страви може добре підійти навіть домашній томатний сік без добавок.
Фрикадельки у соусі з томатного соку
Продукти:
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500 г фаршу,
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1 морква,
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1 цибулина,
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1 яйце,
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100 г рису,
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500 мл томатного соку
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1 пучок зелені спеції.
Покроковий рецепт приготування:
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Відварити рис до напівготовності
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Змішати з фаршем, яйцем та спеціями
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Сформувати фрикадельки.
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Окремо нарізати цибулю та моркву.
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Обсмажити їх до м'якості.
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Влити томатний сік,
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Приправити.
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Довести до кипіння.
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Викласти фрикадельки у соус
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Туші під кришкою півгодини на середньому вогні.
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Наприкінці посипати все нарізаною зеленню.
Смачного!
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