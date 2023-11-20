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20.11.2023  21:34   Дмитро Колонєй

Готуємо фрикадельки у соусі з томатного соку

Страва нагадує, що фрикадельки можуть замінити котлети або тефтелі.

Як приготувати фрикадельки у соусі з томатного соку
 
Як пише РЕДПОСТ, коли ми згадуємо про фрикадельки, найчастіше на думку спадає слово "суп". Але звужувати до такого "функціоналу" ці м'ясні кульки, що з'явилися в Персії, все-таки, несправедливо. До речі, в ідеалі вони відрізняються від тефтелів тим, що в їхньому складі лише фарш та зелень. Але тут не обходиться без варіацій. А як соус до страви може добре підійти навіть домашній томатний сік без добавок.
 
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Фрикадельки у соусі з томатного соку

Продукти:

 

  • 500 г фаршу,
  • 1 морква,
  • 1 цибулина,
  • 1 яйце,
  • 100 г рису,
  • 500 мл томатного соку
  • 1 пучок зелені спеції.

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Відварити рис до напівготовності
  2. Змішати з фаршем, яйцем та спеціями
  3. Сформувати фрикадельки.
  4. Окремо нарізати цибулю та моркву.
  5. Обсмажити їх до м'якості.
  6. Влити томатний сік,
  7. Приправити.
  8. Довести до кипіння.
  9. Викласти фрикадельки у соус
  10. Туші під кришкою півгодини на середньому вогні.
  11. Наприкінці посипати все нарізаною зеленню.
Смачного!
 
Тэги:  рецепт, фрикадельки, томат, соус, сік, фарш, моркви, цибуля, рис, яйце
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