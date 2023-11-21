21.11.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 21 листопада

Вдень і ввечері небо у Харкові буде безхмарним, і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

21 листопада очікується хмарна погода з проясненнями.

Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 4–6° морозу, вдень 2–4° морозу.

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Народні прикмети

21 листопада вважається рубіжною датою – з цього дня “зима встає на ноги”.

У народі помітили: якщо цього дня з’являвся іній, то чекали великого снігу; якщо день починався туманом – на відлигу; а ясна погода – до майбутньої морозної зими.

Похмурий та сніжний день обіцяє хороший урожай.