Прогноз погоди у Харкові на 21 листопада

Вдень і ввечері небо у Харкові буде безхмарним, і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
21 листопада очікується хмарна погода з проясненнями.
Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 4–6° морозу, вдень 2–4° морозу.
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Не поспішайте реалізовувати ідеї, що прийшли в голову. Найкраще оцінити їх пізніше. Крім того, будьте обережнішими з грошима - уникайте великих покупок і стежте за гаманцем.
Вдень і ввечері небо у Харкові буде безхмарним, і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Без опадів.
21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи.
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