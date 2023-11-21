Гороскоп на 21 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Не поспішайте реалізовувати ідеї, що прийшли в голову. Найкраще оцінити їх пізніше. Крім того, будьте обережнішими з грошима - уникайте великих покупок і стежте за гаманцем.
Всі думки та плани Овна відрізнятимуться надзвичайною глибиною та яскравістю. І неважливо, що ці ідеї навряд чи втіляться в реальність. Ну і що? Мріяти, зрештою, теж буває корисно. Цей день обіцяє подарувати чимало щасливих хвилин тим Овнам, які мають творчу фантазію. Втім, і для решти день буде дуже непоганий.
День обіцяє пройти у Тельця досить спокійно, але тільки спокій це буде здавалося б. Насправді Тельцю просто захочеться на якийсь час відмахнутися від проблем, пов'язаних з фінансами чи відносинами. Іноді така політика заплющування очей буває корисною, ось тільки не треба забувати, що самі проблеми при цьому нікуди не зникають, і вирішувати їх доведеться.
У душі у Близнюків вируватиме якщо не котел, то, як мінімум, котелок із протиріччями. З одного боку, їм захочеться бути стриманими, а з іншого – навряд чи це вийде. Якщо Близнюки не хочуть, щоб у казана в їхній душі зірвало кришку, їм не варто намагатися заганяти свої емоції вглиб. Близнюкам краще відразу сказати людині у вічі все, що вони про неї думають, ніж намагатися зам'яти ситуацію.
Зірки схилятимуть Рака бездумно пливти за течією, не звертаючи уваги на різноманітні проблеми та непорозуміння. Навіть від тих справ, які вимагають термінового втручання, теж захочеться усунутись. Так до вечора Рак і буде у цьому щасливому безтурботному стані. Увечері він може з подивом виявити, що проблеми самі собою не вирішилися і нікуди не зникли. Рано чи пізно вирішувати їх все одно доведеться.
Леву буде складно утримувати у собі свої емоції та бажання. Сховати голову в пісок і намагатися стримувати свої пориви навряд чи вийде - почуття раз у раз будуть наполегливо нагадувати про себе, так і намагаючись вирватися назовні. Найкраще, що можна порадити Леву, – знайти своїм почуттям якийсь безпечний громовідвід. Інакше можна вибухнути!
У душі у Діви романтичність найчудовішим чином уживатиметься з практичністю і розважливістю. У яких би хмарах не витала Діва, десь у глибині її мозку сидітиме уважний бухгалтер із великими канцелярськими рахунками. Цей бухгалтер і не дозволить Діві, що замріялася, наробити великих дурниць.
Терези мають хороший шанс збагатити і урізноманітнити свій внутрішній світ. Непогано витратити вільний час на спілкування з цікавими людьми на форумах чи в реалі, завести нові знайомства. Це тим більше корисно, що до чогось іншого, і особливо до активних дій, день не має. Справи будуть викликати у Терезів апатію і просуватися мляво. То на що ще гаяти час, окрім як на розмови?
Скорпіона постійно долатиме гострі напади самоїдства і самокопання. Думки постійно повертатимуться до невтішного вердикту: «треба було зробити інакше» і «сам винен». Постарайтеся не надто захоплюватися подібним самобичуванням. Досить просто зробити висновки на майбутнє, щоб більше не повертатися до цієї теми.
У душі у Стрільця прокинеться активний теоретик, проте розбудити практика йому не вдасться. Весь день Стрілець ризикує провести в нескінченних міркуваннях на тему, що, як і в якому порядку, йому слід робити. Думок цих буде багато, і всі вони будуть напрочуд хороші. Жаль тільки, здійснити хоч щось із цих задумів навряд чи вийде.
Козеріг весь день намагатиметься тримати себе в руках, не реагуючи на прикрі непорозуміння. Непорозумінь обіцяє бути багато. Навколишні, як на зло, поводитимуться нелогічно та непослідовно. Найцікавіше, що виявити стриманість у Козерога, швидше за все, вдасться. Але напруга в душі залишиться і буквально через день-другий здатна прорватися в якійсь сварці. То, може, не треба накопичувати напругу, а одразу розставити всі крапки над «i»?
Спроби звалити на Водолія будь-які справи, які не входять у коло його прямих обов'язків, ні до чого не приведуть. Та й до обов'язків своїх Водолій буде схильний ставитися не надто відповідально. Натомість у Водолія настільки загостряться таланти дипломата, що ця ситуація навряд чи зашкодить йому. День обіцяє пройти спокійно, а вирішення будь-яких проблем із чистою совістю можна відкласти на потім.
У Риб може народитися грандіозна ідея щодо перебудови свого будинку. Ідея ця буде у всіх відносинах симпатична, ось тільки втілювати її в життя категорично не рекомендується. Риби не схильні переживати з приводу реалістичності своїх задумів, і в творчому пориві цілком можуть замахнутися на знесення стіни, що несе, або якось ще попрати всі будівельні норми і правила.
Не поспішайте реалізовувати ідеї, що прийшли в голову. Найкраще оцінити їх пізніше. Крім того, будьте обережнішими з грошима - уникайте великих покупок і стежте за гаманцем.
Вдень і ввечері небо у Харкові буде безхмарним, і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Без опадів.
21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи.
влажность:
давление:
ветер: