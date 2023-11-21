21.11.2023 07:30 Рита Парфенова

21 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи.

Свято відзначається з 2014 року на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року).



День Гідності та Свободи є наступником свята Дня Соборності та Свободи, яке відзначалося 22 листопада на честь Помаранчевої революції у 2005-2011 роках, доки не було скасовано указом Президента Віктора Януковича.



13 листопада 2014 року Президент України Петро Порошенко розділив День Соборності та Свободи на два свята: День Соборності (22 січня) та День Гідності та Свободи (відзначається 21 листопада).



9 листопада 2015 року Президент Петро Порошенко підписав указ про відзначення країні Дня Гідності та Свободи 21 листопада – у річницю початку акцій на підтримку підписання договору про асоціацію з Європейським Союзом, які переросли до Революції Гідності.



Указом наказано провести у Києві та інших населених пунктах урочисті та меморіальні заходи за участю представників органів виконавчої влади, територіальних громад, народних депутатів України, активістів Євромайдану, членів сімей героїв Небесної Сотні, учасників АТО, представників волонтерського руху та духовенства.



Крім того, указом передбачено проведення тематичних виставок та презентацій у навчальних закладах та військових частинах.



Українські дипломатичні представництва зобов'язані вжити відповідних заходів, а також надати підтримку українським громадянам, які відзначають День Гідності та Свободи за кордоном.



Міністерство інформаційної політики та Український інститут національної пам'яті зобов'язуються надати державним ЗМІ тематичні проекти та соціальну рекламу.



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21 листопада своє професійне свято – День Десантно-штурмових військ – відзначає українська «крилата піхота». До 2017 року це свято відзначалося 2 серпня і мало назву День високомобільних десантних військ України.



Про перенесення свята Міноборони повідомило на початку листопада 2017 року. Вирішили знову пов'язати свято десантно-штурмових військ зі своїми небесним покровителем – Святим Михайлом.



Крім того, в рамках реформування Високомобільні десантні війська перейменовуються на Десантно-штурмові війська.



Також аеромобільні війська України змінили берети блакитного кольору на темно-бордові. Таким чином Україна запровадила ще один стандарт Північноатлантичного Альянсу.



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Сьогодні варто ще з великою запопадливістю вітати всіх довкола, адже 21 листопада прийнято відзначати Всесвітній день привітань. Він відзначається щорічно з 1973 року. Його придумали два брати-американці (Майкл і Брайєн Маккомак) у розпал холодної війни, на знак протесту проти посилення міжнародної напруженості. «Потрібен простий, але ефективний вчинок», – вирішили брати і надіслали листи з привітними привітаннями на всі кінці світу. Вони нікому не нав'язували своїх ідей боротьби за мир у всьому світі. Вони лише просили адресата привітати ще когось, ще ну бодай чоловіка десять... Ця ідея була підтримана і керівниками держав, і простими людьми. З того часу щороку 21 листопада відзначається Всесвітній день вітань, радісних емоцій та гарного настрою.



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У березні 1998 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 21 листопада Всесвітнім днем ​​телебачення на відзначення дати проведення першого Всесвітнього телевізійного форуму у 1996 році. Державам було запропоновано відзначати цей день, обмінюючись телевізійними програмами, присвяченими таким проблемам, як мир, безпека, економічний та соціальний розвиток та розширення культурного обміну.

Православні (церковні) свята

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни святкують Введення у храм Пресвятої Богородиці.



За Юліанським календарем, 21 листопада православні християни відзначають велике церковне свято — Михайлів день або Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.

Прикмети дня

У народі цей день називали "Дороги". Це веселе та сите свято (особливо для худоби). У селах розпочиналися михайловські свята, що знаменують закінчення всіх літніх та осінніх сільських робіт. Крім того, на той час селяни отримували виручку за продані товари, а працівникам виплачувались зароблені ними гроші. Господині накривали столи, готували смачні страви – починалися бенкети та гуляння. Цього дня вважалося не соромним і побувати в гостях, і самому гостей прийняти. Частувалися на Михайлу зазвичай домашнім пивом, пирігами зі свіжого борошна, медом, смаженим м'ясом. Святкування часто затягувалися цілий тиждень – до суворого Пилипівського посту.



На Михайлів день, за народним звичаєм, ублажали Дворового. Він вважався молодшим братом Домового, але його намагалися задобрити, щоб він залишився жити на подвір'ї і не прислав замість себе Лихого. І тому після виголошення спеціальної змови у дворі проводилася дьогтем смуга, яку дворового просили не виходити.

Що не можна робити 21 листопада

Категорично не можна мити голову. В давнину вірили, що так можна «змити розум».

Не варто стригти та фарбувати волосся.

Не можна користуватися гострими предметами: ножицями, ножем, сокирою.

Не можна відмовляти у допомозі тим, хто її просить.

День вважається найкращим для примирення, тому утримайтеся від скандалів і навіть не підвищуйте голос.

Також цього дня

У 1694 народився Вольтер (справжнє ім'я Франсуа Марі Аруе), французький мислитель, письменник і публіцист епохи Просвітництва.



1783 – повітряна куля братів Жозефа-Мішеля та Жака-Етьєнна Монгольф'є вперше піднімає у повітря людей.



1846 – Олівер Вендел запропонував термін «анестезія» для того стану, який викликав ефір.



1896 – у Харкові освячено Озерянську церкву. Будівництво церкви обійшлося у 196 тис. н. «зібраних майже виключно шляхом пожертвувань, причому лише від одного духовенства Харківської єпархії до владики надійшло пожертвувань понад 100 тис.р.».



1916 – потонув «Британник» – корабель-близнючок «Титаніка», – налетівши на німецьку міну. Він пішов на дно всього за 50 хвилин, проте загинула лише 21 людина, оскільки судно вдалося посадити на мілину.



1944 – народився Харольд Раміс, американський актор («Мисливці за привидами»), сценарист та режисер («День бабака», серіал «Офіс»).



1945 – народилася Голді Хоун, американська актриса («Смерть їй личить», «Рядовий Бенджамен», «За бортом», «Пташка на дроті»).



1963 – народилася Ніколетт Шерідан, англійська актриса («Відчайдушні домогосподарки»).



1965 – народилася Бьорк (Бьорк Гудмунсдоттір), ісландська співачка, актриса, музикант, композитор та автор пісень, лауреат безлічі премій.



1969 – президент США Річард Ніксон та прем'єр-міністр Японії Ейсаку Сато домовилися про передачу в 1973 році Японії острова Окінава та видалення з території острова всієї ядерної зброї.



2004 – в Україні відбувся другий тур виборів президента України. О 20.40 на Майдані Незалежності близько 20 тисяч прихильників кандидата в Президенти України Віктора Ющенка розпочали акцію з оприлюднення підсумків паралельного підрахунку результатів другого туру виборів. Почалася Помаранчева революція.



2013 – в Україні розпочався Євромайдан.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Олександр.

за Юліанським календарем: Гавриїл, Марта, Марфа, Михайло, Павло, Рафаїл.