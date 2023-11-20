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20.11.2023  21:30   Віталій Хінєвіч

Харківські бадмінтоністи вибороли нагороди на чемпіонаті України

З 16 по 19 листопада в Києві відбувся чемпіонат України з бадмінтону, на якому спортсмени Харківської області здобули 3 золоті, 4 срібні та 5 бронзових нагород.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
В жіночій одиночній категорії увесь п’єдестал пошани був за харків’янками. У фіналі Поліна Бугрова з рахунком 21:10, 23:21 перемогла свою землячку Євгенію Кантемир, а третю сходинку між собою розділили Анастасія Алимова та Софія Лаврова. 
 
В жіночій парній категорії також не було рівних харківським бадмінтоністкам, які посіли усі призові місця. Чемпіонками стали Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир. У фіналі вони з рахунком 21:14, 12:21, 21:17 здолали харків’янку Єлизавету Жарку та Наталю Войцех з Дніпра. Бронзовими призерками стали харківські дуети Софія Лаврова і Варвара Фролова та Анастасія Алимова і Раія Альмалальха.
 
Також харків’яни здобули перемогу в змішаній парній категорії. Валерій Атращенков і Поліна Бугрова у фіналі з рахунком 21:23, 21:15, 21:11 здолали іншу харківську пару Гліба Бекетова і Софію Лаврову.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що студентка харківського університету стала національним гросмейстером з шашок.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, спорт
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