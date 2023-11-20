20.11.2023 21:05 Віталій Хінєвіч
Ігор Терехов про забезпечення оборони та безпеки міста
Ігор Терехов про забезпечення оборони та безпеки міста
«За час повномасштабної російської агресії з бюджету Харкова було виділено 825 мільйонів гривень на забезпечення оборони та безпеки міста. У 2023-му - 474 мільйони гривень.
Усі бригади, які зверталися за підтримкою до Харкова, отримали цю підтримку. Жодній військовій частині ми не відмовили.
Крім цього, практично всі комунальні підприємства міста системно і безоплатно надають необхідну допомогу армії та іншим структурам, задіяним у захисті нашої країни та її населення.
Принагідно нагадаю, що Харків - єдине місто в Україні, де немає плати за проїзд у громадському транспорті, а гарячу їжу щоденно отримують більше 30 тисяч городян. І ще більше 5 тисяч пошкоджених будинків, які треба відновлювати», - Харківський міський голова Ігор Терехов.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що попри вилучення з місцевого бюджету податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з військовослужбовців, Харків продовжить
надавати допомогу українській армії.
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