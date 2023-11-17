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17.11.2023  15:30   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов прокоментував передачу «військового» ПДФО до держбюджету

Попри вилучення з місцевого бюджету податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з військовослужбовців, Харків продовжить надавати допомогу українській армії.

 
Про це міський голова Ігор Терехов повідомив в інтерв’ю інтернет-ресурсу «Vesti.ua», яке буде опубліковане наступного тижня, передає РЕДПОСТ.
 
«Незважаючи на те, що «військовий» ПДФО вилучили з місцевого бюджету на користь державного, ми все одно допомагатимемо армії. У нас з військовими склалися дуже дружні стосунки. Коли потрібно, ми перераховуємо кошти на їхні потреби. Ми нічого не закуповуємо на свій розсуд», - зазначив міський голова.
 
Також Ігор Терехов подякував волонтерам, які з перших днів повномасштабного вторгнення допомагають у забезпеченні Збройних Сил України та бійців територіальної оборони.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов виступив на всесвітньому конгресі «Smart City Ехро».
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов, пдфо
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