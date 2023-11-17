Ігор Терехов прокоментував передачу «військового» ПДФО до держбюджету

Попри вилучення з місцевого бюджету податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з військовослужбовців, Харків продовжить надавати допомогу українській армії.
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Вдалий день для великих покупок та фінансових угод із прицілом на майбутнє. Також буде корисним будувати довгострокові плани.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вночі йтиме дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.
Щорічно 17 листопада відзначається Міжнародний день студентів.
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