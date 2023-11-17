17.11.2023 15:30 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов прокоментував передачу «військового» ПДФО до держбюджету

Попри вилучення з місцевого бюджету податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з військовослужбовців, Харків продовжить надавати допомогу українській армії.

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив в інтерв’ю інтернет-ресурсу «Vesti.ua», яке буде опубліковане наступного тижня, передає РЕДПОСТ.

«Незважаючи на те, що «військовий» ПДФО вилучили з місцевого бюджету на користь державного, ми все одно допомагатимемо армії. У нас з військовими склалися дуже дружні стосунки. Коли потрібно, ми перераховуємо кошти на їхні потреби. Ми нічого не закуповуємо на свій розсуд», - зазначив міський голова.

Також Ігор Терехов подякував волонтерам, які з перших днів повномасштабного вторгнення допомагають у забезпеченні Збройних Сил України та бійців територіальної оборони.

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