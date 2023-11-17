17.11.2023 15:55 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники оперативно усувають аварію у Холодногірському районі

Бригади комплексу «Харківводовідведення» оперативно усувають аварійну ситуацію на вулиці Малиновського у Холодногірському районі, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 17 листопада, начальник районної експлуатаційної ділянки Олександр Зуєв, аварійна ситуація виникла на каналізаційному колекторі діаметром 350 мм.

За його словами, бригади негайно розпочали ремонт, налагодили попереднє перекачування стоків, провели підготовчі роботи. Планується перекладання технічно зношеної ділянки трубопроводу та капітальний ремонт каналізаційного колодязя.

Оскільки відновлювальні роботи проводяться безпосередньо на проїжджій частині вулиці, встановлені щити для безпечного проїзду транспортних засобів. Ремонтні заходи будуть продовжені і у вихідні дні.

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