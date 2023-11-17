    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харківські комунальники оперативно усувають аварію у Холодногірському районі
17.11.2023  15:55   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники оперативно усувають аварію у Холодногірському районі

Бригади комплексу «Харківводовідведення» оперативно усувають аварійну ситуацію на вулиці Малиновського у Холодногірському районі, передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомив сьогодні, 17 листопада, начальник районної експлуатаційної ділянки Олександр Зуєв, аварійна ситуація виникла на каналізаційному колекторі діаметром 350 мм.
 
За його словами, бригади негайно розпочали ремонт, налагодили попереднє перекачування стоків, провели підготовчі роботи. Планується перекладання технічно зношеної ділянки трубопроводу та капітальний ремонт каналізаційного колодязя.
 
Оскільки відновлювальні роботи проводяться безпосередньо на проїжджій частині вулиці, встановлені щити для безпечного проїзду транспортних засобів. Ремонтні заходи будуть продовжені і у вихідні дні.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.11 ЖКГ У Харкові продовжують встановлювати теплові рамки з погодним регулюванням 16.11 ЖКГ Харківська філія «Газмережі» спростувала фейкову інформацію 16.11 ЖКГ Харківські комунальники відремонтували водовід
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 