16.11.2023 17:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові продовжують встановлювати теплові рамки з погодним регулюванням

За останні три роки в Харкові встановили 823 теплові рамки з погодним регулюванням, з них 80 - цьогоріч.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Принцип роботи такого обладнання пояснив технічний директор КП «Харківські теплові мережі» Євген Кауркін. За його словами, завдяки контролеру та автоматиці такий тепловий вузол самостійно регулює подачу тепла залежно від погодних умов.

«Тобто рамка відпускає споживачам тепла рівно стільки, скільки потрібно. Це заощаджує витрати газу підприємства на приготування теплоносія, а також позначається на зменшенні оплати за опалення», - зазначив Євген Кауркін.

За його словами, теплові вузли здебільшого знаходяться в підвалах будинків, де облаштовані укриття. Оскільки під час війни всі вони мають бути відчиненими, іноді теплотехніка страждає від крадіїв або мешканців, які намагаються самотужки регулювати теплопостачання в багатоповерхівці. Тому він закликав харків’ян уважно ставитися до комунікацій у своєму будинку, не втручатися в роботу системи та негайно повідомляти про незаконні дії сторонніх осіб.

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