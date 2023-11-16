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16.11.2023  17:15   Віталій Хінєвіч

Скільки дітей народилося у Харкові за минулий тиждень

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилося 3626 дітей.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
46 дітей народилося в місті Харкові з 9 по 15 листопада.
 
Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, серед новонароджених - 16 хлопчиків і 30 дівчаток.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові, завдяки співпраці міста з ЮНІСЕФ, отримують допомогу діти та родини.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, діти
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