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16.11.2023  17:06   Дмитро Колонєй

Чоловік пограбував магазин на харківському бульварі

Як це сталося розповіли харківські патрульні.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, вдень 16 листопада 2023 року  поліцейських викликали  на  бульвар Сергія Грицевця. Йшлося про грабіж. Заявниця повідомила, що незнайомий чоловік розбив скло сусіднього магазину, заліз у приміщення та взяв ноутбук, після чого побіг з місця події в невідомому напрямку.
 
Поліцейські оперативно передали опис чоловіка іншим екіпажам та розпочали пошук. Під час відпрацювання території патрульні помітили схожого за описом громадянина з ноутбуком біля будинку на вулиці Героїв Харкова. 
 
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі причетність чоловіка до злочину будуть встановлювати слідчі.
 
 

 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  пограбування, кримінал, харків
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