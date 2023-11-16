16.11.2023 17:06 Дмитро Колонєй

Чоловік пограбував магазин на харківському бульварі

Як це сталося розповіли харківські патрульні.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Патрульну поліцію, вдень 16 листопада 2023 року поліцейських викликали на бульвар Сергія Грицевця. Йшлося про грабіж. Заявниця повідомила, що незнайомий чоловік розбив скло сусіднього магазину, заліз у приміщення та взяв ноутбук, після чого побіг з місця події в невідомому напрямку.

Поліцейські оперативно передали опис чоловіка іншим екіпажам та розпочали пошук. Під час відпрацювання території патрульні помітили схожого за описом громадянина з ноутбуком біля будинку на вулиці Героїв Харкова.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі причетність чоловіка до злочину будуть встановлювати слідчі.