16.11.2023 16:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові два тролейбусні маршрути змінюють шлях прямування

Зміна маршруту пов'язана з аварійним ремонтом контактної мережі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Рух тролейбусів у пров. Подільському, на пр. Гагаріна, вул. Вернадського, вул. Кузнечній, на ділянці від пр. Героїв Сталінграда до розворотного кола «Вул. Університетська», буде припинений з 20:00 і до завершення руху тролейбусів 16 листопада.

У цей період тролейбуси курсуватимуть так:

№3: розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» – вул. Дванадцятого Квітня – (у зворотному напрямку: пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова) – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Аерофлотська – розворотне коло «Аеропорт»;

№6: розворотне коло «Залізнична станція «Основа» – вул. Валдайська – вул. Деповська – вул. Південнопроектна – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «Парк «Зустріч»;

№58: курсуватиме без змін.

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