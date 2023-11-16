    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт У Харкові два тролейбусні маршрути змінюють шлях прямування
16.11.2023  16:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові два тролейбусні маршрути змінюють шлях прямування

Зміна маршруту пов'язана з аварійним ремонтом контактної мережі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Рух тролейбусів у пров. Подільському, на пр. Гагаріна, вул. Вернадського, вул. Кузнечній, на ділянці від пр. Героїв Сталінграда до розворотного кола «Вул. Університетська», буде припинений з 20:00 і до завершення руху тролейбусів 16 листопада.
 
У цей період тролейбуси курсуватимуть так:
 
№3: розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» – вул. Дванадцятого Квітня – (у зворотному напрямку: пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова) – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Аерофлотська – розворотне коло «Аеропорт»;
 
№6: розворотне коло «Залізнична станція «Основа» – вул. Валдайська – вул. Деповська – вул. Південнопроектна – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «Парк «Зустріч»;
 
№58: курсуватиме без змін.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники відремонтували водовід.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, тролейбус
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.11 Надзвичайні події У Харкові затримали зловмисника, коли той грабував квартиру 16.11 ЖКГ Харківські ремонтники зробили більш комфортним проїзд вулиціями міста 16.11 Надзвичайні події На Харківщині двоє окупантів гатили з танку та зруйнували село через зниклу сумку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 