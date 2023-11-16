У Харкові два тролейбусні маршрути змінюють шлях прямування

Зміна маршруту пов'язана з аварійним ремонтом контактної мережі.
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Бажання зробити свій внесок у спільну справу сьогодні особливо велике. У такі дні люди залишаються працювати понаднормово, подають милостиню, говорять про політику, дають поради.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора.
16 листопада в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку, а привід для цього народився у Харкові.
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