16.11.2023 16:27 Дмитро Колонєй

На Харківщині розшукують посадовицю окупаційної влади

Судитимуть мешканку Харківщини, яка активно співпрацювала з ворогом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 40-річна мешканка Куп’янська перейшла на бік ворога:

добровільно пішла на співпрацю з окупантами;

обійняла посаду «и. о. начальника отдела культуры, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Купянского района»;

відповідала за виконання робіт, пов’язаних з видачею наказів, прийомом, перевезенням та зберіганням грошових коштів, веденням обліків товарно-грошових звітів.

Зараз жінка у розшуку. Її судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.

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Фігурантці загрожує від п’яти до десяти років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.