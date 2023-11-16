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16.11.2023  16:27   Дмитро Колонєй

На Харківщині розшукують посадовицю окупаційної влади

Судитимуть мешканку Харківщини, яка активно співпрацювала з ворогом.

Розшукують посадовицю окупаційної влади на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 40-річна мешканка  Куп’янська перейшла на бік ворога:
 
  • добровільно пішла на співпрацю з окупантами;
  • обійняла посаду «и. о. начальника отдела культуры, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Купянского района»; 
  • відповідала за виконання робіт, пов’язаних з видачею наказів, прийомом, перевезенням та зберіганням грошових коштів, веденням обліків товарно-грошових звітів. 
 
Зараз жінка у розшуку. Її судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.
 
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Фігурантці загрожує від п’яти до десяти років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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