16.11.2023 16:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові затримали зловмисника, коли той грабував квартиру

Чоловік підібрав ключ від вхідних дверей і проник до приміщення. На його рахунку щонайменше 10 квартирних крадіжок.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

13 листопада оперативники управління карного розшуку ГУНП в Харківській області та відділу кримінальної поліції ХРУП № 2 затримали зловмисника біля будинку. Під час огляду у нього виявили речові докази.

Зловмисником виявився 30-річний харків’янин, раніше судимий за скоєння крадіжок та шахрайства.

Попередньо встановлено, що чоловік обґрунтовано підозрюється у скоєнні щонайменше 10 епізодів крадіжок з квартир. Перевіряється його причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Харкова та Харківської області.

Слідчі повідомили порушнику про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

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