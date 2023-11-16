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16.11.2023  16:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові затримали зловмисника, коли той грабував квартиру

Чоловік підібрав ключ від вхідних дверей і проник до приміщення. На його рахунку щонайменше 10 квартирних крадіжок.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
13 листопада оперативники управління карного розшуку ГУНП в Харківській області та відділу кримінальної поліції ХРУП № 2 затримали зловмисника біля будинку. Під час огляду у нього виявили речові докази. 
 
Зловмисником виявився 30-річний харків’янин, раніше судимий за скоєння крадіжок та шахрайства. 
 
 
Попередньо встановлено, що чоловік обґрунтовано підозрюється у скоєнні щонайменше 10 епізодів крадіжок з квартир. Перевіряється його причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Харкова та Харківської області.
 
 
Слідчі повідомили порушнику про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині підлітки вибили скло в електропоїзді.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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