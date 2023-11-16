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16.11.2023  16:01   

Харківські ремонтники зробили більш комфортним проїзд вулиціями міста

Про виконані фахівцями підприємства роботами розповіли у харківському КП "Шляхрембуд".

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП "Шляхрембуд", дорожники Харкова відновили асфальтобетонное покриття в місцях розриття інженерними службами на
  • пр. Героїв Харкова,
  • вулицях Героїв Праці, Динамівській, Старицького та ін. 
 
16 листопада 2023 ороку на дорогах міста працюють 180 робітників та 134 одиниці спецтехніки підприємства. За попередню добу було вивезено 128 куб. м змету та 5 куб. м ТПВ.
 
Тэги:  ремонт, дороги, харків
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