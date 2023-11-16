16.11.2023 15:30 Віталій Хінєвіч

На Харківщині підлітки вибили скло в електропоїзді

Під час руху поїзда підлітки вибили скло в автоматичних дверях вагону.

Фото: ілюстративне

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Локомотивна бригада 15 листопада разом із працівниками воєнізованої охорони Укрзалізниці вчергове затримали вандалів. Цього разу підлітки 2007 — 2010 років народження пошкодили приміський поїзд Золочів — Харків-Пасажирський.

Під час руху поїзда підлітки вибили скло в автоматичних дверях вагону. Після затримання вони були передані до правоохоронних органів. Сума збитків встановлюється.

Залізничники зазначають, що подібний випадок є вже третім за останні три тижні. Так, 10 листопада були затримані неповнолітні вандали, які пошкодили один із вагонів поїзда Конотоп — Хутір-Михайлівський: вибили два вікна та виламали близько 10 сидінь.

Також 28 жовтня підлітки пошкодили приміський поїзд Яготин — Київ. Виявилося, що це учні 8 класу ліцею в Бориспільському районі.

Укрзалізниця закликає батьків провести виховну роботу зі своїми дітьми, аби не допускати подібні інциденти. Адже мова йде не тільки про безумовне накладення на батьків чи опікунів зобов'язань по відшкодуванню понищених салонів вагонів поїздів Укрзалізниці.

Вчинений характер діянь, наслідки до яких вони могли призвести підпадають під норми Кримінального кодексу України, якими передбачені покарання винних осіб аж до позбавлення волі.

По всім трьом випадкам з неповнолітніми підозрюваними у вчиненні кримінальних правопорушень працюють слідчі поліції. Невдовзі справи будуть спрямовані до суду. Збитки Укрзалізниці оцінються у сотні тисяч гривень.

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