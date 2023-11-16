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16.11.2023  15:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові пожежники врятували жінку з палаючої квартири

У сильно задимленій квартирі рятувальники знайшли 84-річну жінку.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
16 листопада об 11:52 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у чотирнадцятиповерховому житловому будинку по проспекту Петра Григоренка.
 
До місця події направили 2 оперативні відділення 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини і автодрабину. На момент прибуття вогнеборців у квартирі на 5-му поверсі горіли домашні речі. 
Площа пожежі склала близько 10 кв.м.
 
У щільно задимленій квартирі рятувальники відшукали 84-жінку, яка встигла отримати отруєння чадним газом. Її негайно винесли на свіже повітря і передали медикам швидкої.
 
О 12:14 пожежу вдалось локалізувати та о 13:03 повністю ліквідувати. Ймовірна причина виникнення пожежі — коротке замкнення електромережі.
 
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Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  події, харків
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