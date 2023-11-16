16.11.2023 15:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові пожежники врятували жінку з палаючої квартири

У сильно задимленій квартирі рятувальники знайшли 84-річну жінку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

16 листопада об 11:52 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у чотирнадцятиповерховому житловому будинку по проспекту Петра Григоренка.

До місця події направили 2 оперативні відділення 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини і автодрабину. На момент прибуття вогнеборців у квартирі на 5-му поверсі горіли домашні речі.

Площа пожежі склала близько 10 кв.м.

У щільно задимленій квартирі рятувальники відшукали 84-жінку, яка встигла отримати отруєння чадним газом. Її негайно винесли на свіже повітря і передали медикам швидкої.

О 12:14 пожежу вдалось локалізувати та о 13:03 повністю ліквідувати. Ймовірна причина виникнення пожежі — коротке замкнення електромережі.

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