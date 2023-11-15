На Харківщині чоловік загинув на пожежі

У місті Лозова Харківської області внаслідок необережності під час паління у власній квартирі загинув чоловік.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
15 листопада о 01:19 сталася пожежа внаслідок необережності під час паління, яка стала причиною загибелі 76-річного чоловіка.
Загоряння виникло в квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового будинку у 2-му мікрорайоні міста Лозова. Пожежею охоплені були домашні речі та меблі на площі 10 квадратних метрів.
Рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини останочно ліквідували загоряння о 02:58.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники дев'ять разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинили ворожі обстріли.
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