15.11.2023 08:44 Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини гасили пожежі, що сталися внаслідок ворожих обстрілів

Минулої доби рятувальники дев'ять разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинили ворожі обстріли.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, пожежа, яку спричинили окупанти своїми обстрілами, минулої доби зафіксована в Борівській громаді.

14 листопада о 08:49 рятувальники 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на ліквідацію пожежі, яка сталась від влучання ворожого боєприпасу у приватну оселю в с. Чернещина Борівської громади. Горіли конструктивні елементи будинку та домашні речі на площі 60 кв.м. Вогнеборці ліквідували вогонь о 10:35. Постраждалих немає.



Вранці 14 листопада російські війська здійснили черговий обстріл по приватному сектору селища Козача Лопань Харківського району області. Внаслідок влучання снарядів були зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Троє людей отримали поранення. Ще одна жінка знаходилась у напівзруйнованому будинку та потребувала допомоги у негайній евакуації. Вона була прикута до ліжка та не мала змоги самостійно пересуватись. Рятувальники, спільно з працівниками екстреної медичної допомоги, транспортували жінку з будинку до автомобіля швидкої, після чого її було госпіталізовано до лікарні.



Протягом доби з 14 по 15 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;

7 – на допомогу населенню і комунальним службам;

1 – на чергування;

4 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 14 листопада у с. Григорівка Ізюмського району на вибухонебезпечному предметі підірвався легковий автомобіль марки «ВАЗ 2107». Внаслідок вибуху загинув 33-річний водій, 35-річний пасажир отримав численні поранення.





