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15.11.2023  09:25   Рита Парфенова

Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Минулої доби ворог обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області.

Обстріл селища Казача Лопань 14 листопада 2023 року
Обстріл селища Казача Лопань 14 листопада 2023 року

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.

Зокрема, ворог обстріляв населені пункти:

  • внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа.
  • у селищі Козача Лопань Харківського району пошкоджено 3 житлові будинки, зазнали поранення чоловіки 70 та 77 років, госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
  • внаслідок ракетного удару по с. Сподобівка Куп'янського району, пошкоджено 2 приватні будинки.
  • у селі Івашки Богодухівського району мінометним обстрілом пошкоджено зерноочисний комплекс.

Крім того, під вогнем ворога були Купянськ, Вовчанськ, Липці, Стариця, Бударки, Дворічна та інші населені пункти.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 15 листопада 2023 року.

 

 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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