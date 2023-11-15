15.11.2023 09:25 Рита Парфенова

Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Минулої доби ворог обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області.



Обстріл селища Казача Лопань 14 листопада 2023 року

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.



Зокрема, ворог обстріляв населені пункти:

внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа.

у селищі Козача Лопань Харківського району пошкоджено 3 житлові будинки, зазнали поранення чоловіки 70 та 77 років, госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

внаслідок ракетного удару по с. Сподобівка Куп'янського району, пошкоджено 2 приватні будинки.

у селі Івашки Богодухівського району мінометним обстрілом пошкоджено зерноочисний комплекс.

Крім того, під вогнем ворога були Купянськ, Вовчанськ, Липці, Стариця, Бударки, Дворічна та інші населені пункти.