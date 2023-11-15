Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Минулої доби ворог обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області.
Обстріл селища Казача Лопань 14 листопада 2023 року
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.
Зокрема, ворог обстріляв населені пункти:
Крім того, під вогнем ворога були Купянськ, Вовчанськ, Липці, Стариця, Бударки, Дворічна та інші населені пункти.
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