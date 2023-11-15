15.11.2023 09:48 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 15 листопада

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 15 листопада 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

Харків – 14 мкР/год;

Золочів – 13 мкР/год;

Богодухів – 12 мкР/год;

Коломак – 11 мкР/год;

Великий Бурлук – 12 мкР/год;

Печеніги – 11 мкР/год;

Слобожанське – 15 мкР/год;

Куп’янськ – 13 мкР/год;

Красноград – 11 мкР/год;

Лозова – 11 мкР/год;

Ізюм – 11 мкР/год.

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 14 листопада.