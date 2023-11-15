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15.11.2023  08:15   Рита Парфенова

Військові рф провалили вісім спроб штурму на Харківщині

Військові рф вели безуспішні штурмові дії в районі населений пунктів Синьківка та Петропавлівка, де наші захисники відбили 8 атак противника.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень  вздовж державного кордону в бєлгородській області;
  • на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де наші воїни відбили 8 атак.
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Минулої доби ворог вдарив авіацією по населеним пунктам Вільшана, Петропавлівка, Чернещина на Харківщині. Загалом під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької,  Херсонської та Миколаївської областей.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 14 листопада 2023 року.
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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