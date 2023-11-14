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14.11.2023  20:19   Дмитро Колонєй

Ворог постійно намагається прорвати оборону ЗСУ та кидає авіабомби на селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 12 листопада 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Намагаються прорвати оборону ЗСУ та кидають авіабомби на селища окупанти на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Харківщини: Ветеринарне, Стариця, Бударки.
 
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  • На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області, де наші воїни відбили 7 атак. Противник завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Вільшана та Чернещина Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 14 листопада 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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