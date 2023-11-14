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14.11.2023  19:43   Дмитро Колонєй

Харківський дзюдоїст став призером Кубку Європи

Харківський спортсмен успішно виступив на престижних змаганнях в Угорщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, 11-12 листопада в угорському місті Дьєр завершився Кубок Європи, у якому  взяли участь понад 520 спортсменів з 27 країн.
 
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  • Харківський дзюдоїст Богдан Остапенко здобув для збірної України бронзову нагороду у ваговій категорії до 60 кг.
  • Арсеній Агєєв (-50 кг) поступився у своєму бронзовому фіналі італійцю і посів 5 місце.
  • Данило Авраменко (-60 кг) і Дар'я Карпусь (-48 кг) поступились в 1/8 кубку Європи серед кадетів. Данило Кравченко (-66 кг) програв у першій сутичці представнику Азербайджану.
Загалом збірна України здобула чотири нагороди на Кубку Європи серед кадетів. 
 
Нпгадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про золоті нагороди міжнародних змагань з фігурного катання, які здобули харківські спортсмени.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  спорт, призер, харків, дзюдо
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