14.11.2023 12:58

«Золото» міжнародних змагань з фігурного катання здобули харківські спортсмени

Харківські фігуристи здобули дві золоті медалі на міжнародному турнірі «Pavel Roman Memorial», який пройшов з 10 по 12 листопада в Чехії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.



В танцях на льоду серед дорослих перемогу одержали Марія Пінчук та Микита Погорєлов. В сумі за ритмічний та довільний танець харків’яни отримали від суддів 162,64 балів. Результати найближчих суперників українці перевершили більш ніж на десять балів. Друге місце посів дует з Угорщини Люсі Хенкок та Іліас Фураті (151,04 балів), а бронзова медаль дісталася французам Єві Бернард та Амадео Бонетто (146,81 балів).





В змаганнях серед юніорів спортсмен Харківської області Артем Коваль разом з одеситкою Іриною Підгайною також перемогли в танцях на льоду. За дві програми вони отримали в сумі 157,27 балів. Срібну медаль здобули італійці Ноемі Марія Талі та Ноа Лафорнара (156,61 балів), а третє місце посів дует зі Швейцарії Джіна Зендер та Беда Леон Сібер (153,43 балів).

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Раніше РЕДПОСТ писвв, що харківський ліцеїст переміг на Кубку України з таїландського боксу.