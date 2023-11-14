14.11.2023 13:05 Віталій Хінєвіч

Внаслідок зіткнення автомобіль впав з домкрата: на Харківщині сталася ДТП

Водій автомобіля «Volkswagen» скоїв зіткнення із автівкою «ГАЗ», припаркованою на узбіччі дороги поблизу селища Коробочкино.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Ввечері 13 листопада до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху Чугуїв-Мілове.

За адресою виїжджали працівники відділу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Чугуївського районного управління поліції.

Встановлено, що мікроавтобус «Volkswagen» скоїв наїзд на припаркований на узбіччі дороги автомобіль «ГАЗ», водій якого знаходився під автівкою та проводив ремонт. Внаслідок зіткнення автомобіль впав з домкрата. 53-річного чоловіка заблокувало під транспортним засобом. Потерпілий отримав травми та був госпіталізований до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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