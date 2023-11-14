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14.11.2023  13:20   Віталій Хінєвіч

У Козачій Лопані медики та рятувальники транспортували жінку зі зруйнованої ворожими обстрілами оселі

Вранці 14 листопада російські війська здійснили черговий обстріл по приватному сектору селища Козача Лопань Харківського району області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Внаслідок влучання снарядів були зруйновані та пошкоджені житлові будинки. 
 
За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки троє людей отримали поранення. Ще одна жінка знаходилась у напівзруйнованому будинку та потребувала негайної евакуації. Вона була прикута до ліжка та не мала змоги самостійно пересуватись. 
 
 
Рятувальники спільно з працівниками екстреної медичної допомоги транспортували жінку з будинку до автомобіля швидкої, після чого її було госпіталізовано до лікарні.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 14 листопада близько 9:15 російська армія здійснила артилерійський обстріл приватного житлового сектору у смт Козача Лопань Харківського району. 
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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