14.11.2023 13:41 Рита Парфенова

Пособнік окупантів постане перед судом за захоплення газового підприємства на Харківщинікола

До 12 років позбавлення волі можуть засудити мешканця Куп'янська, який допоміг окупантам захопити українське газове підприємство у Куп’янську та обійняв там «руководящую должность»

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, 56-річний колишній інженер Куп’янського управління магістральних газопроводів під час окупації міста підтримав російських загарбників.



Спочатку він допоміг ворогам створити фейкове «газовое предприятие» на матеріально-технічній базі українського підприємства. У червні минулого року окупанти призначили його там «руководителем».



При цьому чоловік достовірно знав, що так зване «предприятие» буде діяти з метою співпраці з представниками держави-агресора та за їхнім завданням забезпечувати діяльність магістральних газопроводів шляхом підкачки газу з рф, заздалегідь відключившись від газотранспортної системи України.



На цій «посаді» обвинувачений надавав вказівки своїм підлеглим копати траншеї та будувати інші фортифікаційні укріплення для окупантів, використовуючи захоплену техніку українського підприємства.



Також колаборант надав окупантам у користування приміщення підприємства для розміщення автомобілів так званої «народної міліції» з метою їх збереження від обстрілів.



За роботу на ворога чоловік мав отримувати 50 тисяч російських рублів, проте через деокупацію гроші від «нової влади» йому так і не надійшли.



Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно мешканця м. Куп’янськ за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).



Наразі колаборант перебуває під вартою. Його судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.



Обвинуваченому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці викрили 38-річну мешканку Вовчанська, яка під час окупації міста добровільно пішла на співпрацю з ворогом та отримала “посаду” в окупаційному органі влади - так званій "Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области".