14.11.2023 12:30 Віталій Хінєвіч

Займалася підбором кадрів для окупаційної адміністрації у Вовчанську: СБУ викрила колаборантку

В окупаційній адміністрації жінку призначили на посаду начальника відділу кадрового забезпечення.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, правоохоронці викрили 38-річну мешканку Вовчанська, яка під час окупації міста добровільно пішла на співпрацю з ворогом та отримала “посаду” в окупаційному органі влади - так званій "Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области".

З липня до вересня 2022 року колаборантка займалася підбором кадрів для окупаційної адміністрації, проводила співбесіди з особами, які виявили бажання працювати на окупантів, представляла потенційних колаборантів гауляйтеру Вовчанського району.

Також, вона готувала трудові договори і накази про призначення на посади в окупаційній адміністрації, формувала особові справи співробітників незаконного органу, надавала консультації з питань трудового законодавства за законами держави-агресора.

Напередодні деокупації регіону зловмисниці вдалося втекти на територію рф, де вона поки що переховується від українського правосуддя.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили їй про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). За такий злочин колаборантці загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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