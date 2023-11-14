14.11.2023 12:21 Рита Парфенова

На Харківщині встановлені особи російських окупантів, причетних до вбивства письменника Володимира Вакуленка

Ідентифіковано двох окупантів, причетних до розстрілу українського дитячого письменника Володимира Вакуленка та вбивства ще трьох українців

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, слідством встановлено двох злочинців, які вбили українця. Обидва підозрюваних проходять військову службу у 4-ій роті 4-го батальйону 204-го стрілецького полку мобілізаційного резерву ЛНР 2-го армійського корпусу 8-ої загальновійськової армії Південного воєнного округу зс рф та є уродженцями м. Луганськ. 33-річний є командиром цієї роти з позивним «Лев», інший — його підлеглий, кулеметник на прізвисько «Удод». За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури їм заочно повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 27, ч. ч. 1, 2 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, торік обидва підозрюваних перебували в окупованому на той час с. Капитолівка Ізюмського району. Вони дізнались, що у селі проживає український дитячий письменник Володимир Вакуленко, який виступає проти дій рф. 22 березня 2022 року озброєні окупанти приїхали до його будинку та провели там «обыск». Після цього вони затримали письменника та його 14-річного сина. Окупанти відвезли їх до свого місця дислокації та намагались схилити письменника до співпраці «с новой властью».



Отримавши відмову, вони змусили чоловіка зняти з себе одяг з метою виявлення на його тілі татуювань з українською символікою. Вкотре отримавши відмову, російські загарбники відвезли назад письменника разом з його сином.



Проте 24 березня окупанти знову повернулись, і на цей раз «задержали» тільки письменника. Також вони забрали рюкзак Вакуленко з шевронами ЗСУ та «АЗОВ», який чоловік носив із собою навіть під час окупації, відстоюючи власну проукраїнську позицію.



Після цього командир роти «Лев» наказав своєму побратиму-кулеметнику застрелити письменника. «Удод» вистрелив у чоловіка з пістолета Макарова. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень Володимир Вакуленко помер на місці. Його тіло з документами було знайдено вздовж дороги поблизу АЗС, розташованій на автошляху з м. Ізюм у напрямку с. Капитолівка.



На цьому звірства окупантів не завершилась. Їм інкриміновано вбивства ще трьох цивільних чоловіків. Серед них — колишній учасник АТО та двоє чоловіків, яких російські загарбники затримали у лісі, коли потерпілі збирали шишки для розпалювання самовару та приготування чаю.





Людей утримували у погребі в антисанітарних умовах, без світла, а також систематично били палками по всьому тілу. Підозрюваних не зупинило навіть те, що одному із чоловіків було 76 років та він ледве пересувався.



Після жорстоких тортур окупанти відвезли всіх трьох потерпілих до лісу у Капітолівці. Як і з вбивством Володимира Вакуленка, командир роти наказав своєму підлеглому на прізвисько «Удод» застрелити чоловіків. Експертизами встановлено, що двоє загиблих були вбиті пострілами з пістолета Макарова. Третього потерпілого окупанти забили ногами та руками до смерті.



Допитані свідки розповіли, що командир роти «вихвалявся» перед людьми, що причетний до вбивств їх односельців, але додав, що своїми руками це не робив, аргументуючи це тим, що «сам боится убивать».



Також правоохоронцями встановлено ще один факт жорстокого поводження підозрюваних з мирним населенням. Одному із «затриманих» вони силою засунули у рот 1 гривню. Окупанти додали, що якщо чоловік прибере «кляп» з рота, вони його розстріляють. Проте після нелюдського утримування у погребі вони таки відпустили цивільного чоловіка.



Вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.



Наразі встановлено, що всі злочини «Лев» та «Удод» вчиняли у групі з іншими російськими військовими. Слідство триває.



Вживаються всі заходи для притягнення до кримінальної відповідальності кожного окупанта, причетного до воєнних злочинів.



Досудове розслідування — СУ ГУНП в Харківській області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в 2022 році, після звільнення міста Ізюм на околиці було виявлено масове поховання жертв російських окупантів. Могили з дерев'яними однаковими хрестами. На багатьох замість імен — номери. Ексгумація — понад 450 тіл чоловіків, жінок та дітей. Саме тут під номером 319 був похований дитячий письменник Володимир Вакуленко. Це підтвердили результати експертизи ДНК.