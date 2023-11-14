14.11.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові деякі тролейбуси тимчасово змінять маршрут

Зміна маршруту пов'язана із аварійним ремонтом контактної мережі.



У Харкові деякі тролейбуси тимчасово змінять маршрут



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Рух тролейбусів у пров. Подільському, на пр. Гагаріна, вул. Вернадського, вул. Кузнечній, на ділянці від пр. Героїв Сталінграда до розворотного кола «Вул. Університетська», буде припинений з 20:00 і до завершення руху тролейбусів 14 та 15 листопада.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№3: розворотне коло «Вул. 12 Квітня» - вул. 12 Квітня (у зворотному напрямку: пр. Індустріальний - пр. Героїв Харкова) - пр. Олександрівський - пр. Героїв Сталінграда - пр. Гагаріна - вул. Аерофлотська - розворотне коло «Аеропорт»;

№6: розворотне коло «Залізнична станція «Основа» - вул. Валдайська - вул. Деповська - вул. Південнопроектна - пр. Гагаріна - пр. Героїв Сталінграда - розворотне коло «Парк «Зустріч»;

№58 курсуватиме без змін.

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