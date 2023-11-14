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14.11.2023  12:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові деякі тролейбуси тимчасово змінять маршрут

Зміна маршруту пов'язана із аварійним ремонтом контактної мережі.


У Харкові деякі тролейбуси тимчасово змінять маршрут
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Рух тролейбусів у пров. Подільському, на пр. Гагаріна, вул. Вернадського, вул. Кузнечній, на ділянці від пр. Героїв Сталінграда до розворотного кола «Вул. Університетська», буде припинений з 20:00 і до завершення руху тролейбусів 14 та 15 листопада.
 
У цей час тролейбуси курсуватимуть так:
 
№3: розворотне коло «Вул. 12 Квітня» - вул. 12 Квітня (у зворотному напрямку: пр. Індустріальний - пр. Героїв Харкова) - пр. Олександрівський - пр. Героїв Сталінграда - пр. Гагаріна - вул. Аерофлотська - розворотне коло «Аеропорт»;
 
№6: розворотне коло «Залізнична станція «Основа» - вул. Валдайська - вул. Деповська - вул. Південнопроектна - пр. Гагаріна - пр. Героїв Сталінграда - розворотне коло «Парк «Зустріч»;
 
№58 курсуватиме без змін.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у селищі під Харковом тимчасово відключать газ.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  харків, тролейбус
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