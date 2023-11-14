14.11.2023 10:35 Рита Парфенова

У селищі під Харковом тимчасово відключать газ: адреси

15 листопада на добу припинять подачу газу в населений пункт Харківського району.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі», 15 листопада 2023 року тимчасово призупиняється розподіл газу у смт. Безлюдівка.



Причина відключення – проведення робіт на газорозподільних мережах у Харківському районі,

Тож, у смт. Безлюдівка тимчасово призупиняється газопостачання до домоволодінь, розташованих на вулицях:

вул., пров., в-ду 1-го Травня;

вул., пров., в-ду Зміївському;

в-ду Мостобудівників;

в-ду, вул., пров. Незалежності;

в-ду, пров. Овочевому;

вул., в-ду Огородньому;

вул., пров., в-ду Полуничному;

в-ду, вул. Р. Левицького;

вул., в-ду, пл., пров. Стадіонному;

вул., в-ду, пров. Чайковського;

вул. Бережній;

вул., пров. Журавлиному;

вул., пров. Зеленому;

вул. І. Подкопая;

вул. Кооперативній;

вул., пров. Лиманському;

вул. Нагірній;

вул., пров. Новому;

вул. Перемоги;

вул., пров. Піщаному;

вул. Удянська Набережна;

вул. Харківська;

вул. Юності;

пров. Боровому;

пров. Ветеринарному,

пров. Залізничному;

пров. Заливному;

пров. Зеленогайському;

пров. Криволужському;

пров. Лісному;

пров. Луговому;

пров. Новоселівському;

пров. Покровському;

пров. Селянському;

пров. Сосновому;

пров. Торфяному,

пров. Удянському,

пров. Шкільному.

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Початок планових робіт на мережах проводитиметься 15 листопада з 09:00.

Відновлення газопостачання планується розпочати 16 листопада з 10:00.

Раніше РЕДПОСТ писав, що бригади бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» Шевченківського району виконали вагомий обсяг робіт.