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14.11.2023  10:35   Рита Парфенова

У селищі під Харковом тимчасово відключать газ: адреси

15 листопада на добу припинять подачу газу в населений пункт Харківського району.

призупинено газопостачання

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі», 15 листопада 2023 року тимчасово призупиняється розподіл газу у смт. Безлюдівка.

Причина відключення – проведення робіт на газорозподільних мережах у Харківському районі,

Тож, у смт. Безлюдівка тимчасово призупиняється газопостачання до домоволодінь, розташованих на вулицях:

  • вул., пров., в-ду 1-го Травня;
  • вул., пров., в-ду Зміївському;
  • в-ду Мостобудівників;
  • в-ду, вул., пров. Незалежності;
  • в-ду, пров. Овочевому;
  • вул., в-ду Огородньому;
  • вул., пров., в-ду Полуничному;
  • в-ду, вул. Р. Левицького;
  • вул., в-ду, пл., пров. Стадіонному;
  • вул., в-ду, пров. Чайковського;
  • вул. Бережній;
  • вул., пров. Журавлиному;
  • вул., пров. Зеленому;
  • вул. І. Подкопая;
  • вул. Кооперативній;
  • вул., пров. Лиманському;
  • вул. Нагірній;
  • вул., пров. Новому;
  • вул. Перемоги;
  • вул., пров. Піщаному;
  • вул. Удянська Набережна;
  • вул. Харківська;
  • вул. Юності;
  • пров. Боровому;
  • пров. Ветеринарному,
  • пров. Залізничному;
  • пров. Заливному;
  • пров. Зеленогайському;
  • пров. Криволужському;
  • пров. Лісному;
  • пров. Луговому;
  • пров. Новоселівському;
  • пров. Покровському;
  • пров. Селянському;
  • пров. Сосновому;
  • пров. Торфяному,
  • пров. Удянському,
  • пров. Шкільному.
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Початок планових робіт на мережах проводитиметься 15 листопада з 09:00.
 
Відновлення газопостачання планується розпочати 16 листопада з 10:00.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що бригади бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» Шевченківського району виконали вагомий обсяг робіт.

 

Источник:   Газмережі
 Тэги:  газ, харків
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