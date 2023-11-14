У селищі під Харковом тимчасово відключать газ: адреси

15 листопада на добу припинять подачу газу в населений пункт Харківського району.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі», 15 листопада 2023 року тимчасово призупиняється розподіл газу у смт. Безлюдівка.
Причина відключення – проведення робіт на газорозподільних мережах у Харківському районі,
Тож, у смт. Безлюдівка тимчасово призупиняється газопостачання до домоволодінь, розташованих на вулицях:
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Постарайтеся провести день якнайдалі від дому. Будь-які види відпочинку на природі або в новому місці будуть як ніколи актуальні.
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