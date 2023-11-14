На сайті КВПВ запрацював особистий кабінет

Харків'яни можуть стежити за станом своїх рахунків за вивіз сміття в особистому кабінеті на сайті підприємства.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міськраду, відтепер кожен користувач може зареєструвати особистий кабінет на сайті КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», аби перевіряти стан особового рахунку.
Зареєстровані користувачі можуть формувати квитанції на оплату послуг, переглядати історію платежів та нарахувань.
Для споживачів створена можливість спрощеного входу - за номером особового рахунку та прізвищем. У кабінеті будуть доступні функції перегляду залишку на особовому рахунку, останньої оплати та формування квитанції на оплату послуг.
Зареєструвати особистий кабінет можна тут: https://musor.kharkov.ua/.
Комментариев: 0
Постарайтеся провести день якнайдалі від дому. Будь-які види відпочинку на природі або в новому місці будуть як ніколи актуальні.
Вранці у Харкові небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Ввечері очікується дощ.
14 листопада можна назвати днем «медичних» свят – сьогодні відзначаються Всесвітній день боротьби з діабетом та Міжнародний день логопеда.
влажность:
давление:
ветер: