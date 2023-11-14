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14.11.2023  10:54   Рита Парфенова

На сайті КВПВ запрацював особистий кабінет

Харків'яни можуть стежити за станом своїх рахунків за вивіз сміття в особистому кабінеті на сайті підприємства.

вивіз сміття

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міськраду, відтепер кожен користувач може зареєструвати особистий кабінет на сайті КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», аби перевіряти стан особового рахунку.

Зареєстровані користувачі можуть формувати квитанції на оплату послуг, переглядати історію платежів та нарахувань.

Для споживачів створена можливість спрощеного входу - за номером особового рахунку та прізвищем. У кабінеті будуть доступні функції перегляду залишку на особовому рахунку, останньої оплати та формування квитанції на оплату послуг.

Зареєструвати особистий кабінет можна тут: https://musor.kharkov.ua/.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що бригади бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» Шевченківського району виконали вагомий обсяг робіт.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  вивіз мусора, харків
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