14.11.2023 10:54 Рита Парфенова

На сайті КВПВ запрацював особистий кабінет

Харків'яни можуть стежити за станом своїх рахунків за вивіз сміття в особистому кабінеті на сайті підприємства.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міськраду, відтепер кожен користувач може зареєструвати особистий кабінет на сайті КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», аби перевіряти стан особового рахунку.



Зареєстровані користувачі можуть формувати квитанції на оплату послуг, переглядати історію платежів та нарахувань.



Для споживачів створена можливість спрощеного входу - за номером особового рахунку та прізвищем. У кабінеті будуть доступні функції перегляду залишку на особовому рахунку, останньої оплати та формування квитанції на оплату послуг.



Зареєструвати особистий кабінет можна тут: https://musor.kharkov.ua/.

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