13.11.2023 15:09 Рита Парфенова

Комунальники Харкова усунули складне пошкодження на водогоні без відключення води у будинках споживачів (фото)

У вихідні, що минули, бригади бригади аварійно-відновлювальних робіт Шевченківського району виконали вагомий обсяг робіт.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на комунальне підприємство «Харківводоканал».

«Найскладніша аварія в ці дні сталася на водоводі діаметром 1000 мм на вулиці Макаренка. Справа в тому, що цей трубопровід забезпечує водою велику кількість харків'ян, а тому вирішили не відключати водопостачання і якнайшвидше усунути пошкодження. Ремонтники під керівництвом Андрія Задорожного оперативно впоралися із завданням. Також із водою під час ремонтів магістралей були й мешканці проспекту Людвіга Свободи і вулиці Шовковичної. Паралельно капітально відремонтували чотири оглядові колодязі та встановили два пожежні гідранти», - повідомив начальник районної служби Андрій Целогородцев.





Загалом з початку року бригади аварійно-відновлювальних робіт Шевченківського району ліквідували 510 аварій на трубопроводах і упорядкували 462 оглядові колодязі.





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Раніше РЕДПОСТ писав, що Працівники СКП «Харківзелебуд» і КП «Харківблагоустрій» розпилюють та вивозять дерева і гілки, що впали через сильні пориви вітру з 12 на 13 листопада.