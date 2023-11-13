У Харкові усувають наслідки негоди (фото)

Через сильний вітер з 12 по 13 листопада на території міста Харків впали 36 дерев і 44 великі гілки.
Працівники СКП «Харківзелебуд» і КП «Харківблагоустрій» вже розпиляли та вивезли 24 дерева і 18 гілок.
Також через негоду сталися 89 випадків пошкодження дахів (на 20-ти роботи вже виконані) та вісім випадків обриву дротів АТ «Харківобленерго». Фахівці КП «Харківспецбуд» і КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» продовжують усувати аварійність на дахах і балконах житлових будинків. Там вони закріплюють металеві конструкції, укріплюють парапети тощо.
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Зірки схилятимуть до енергійних дій, а організм – відпочивати та розслаблятися. Такий внутрішній розлад може вилитися в безглузду метушню та масу непорозумінь.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без істотних опадів.
13 листопада визнано Всесвітнім днем Доброти.
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