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13.11.2023  13:28   Рита Парфенова

У Харкові усувають наслідки негоди (фото)

Через сильний вітер з 12 по 13 листопада на території міста Харків впали 36 дерев і 44 великі гілки.

Буревій повалив дерева та пошкодив дахи
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент житлово-комунального господарства, падіння дерев та гілок через сильні пориви вітру зафіксовані в усіх районах міста.
 

Працівники СКП «Харківзелебуд» і КП «Харківблагоустрій» вже розпиляли та вивезли 24 дерева і 18 гілок.

Буревій повалив дерева та пошкодив дахи Буревій повалив дерева та пошкодив дахи

Також через негоду сталися 89 випадків пошкодження дахів (на 20-ти роботи вже виконані) та вісім випадків обриву дротів АТ «Харківобленерго». Фахівці КП «Харківспецбуд» і КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» продовжують усувати аварійність на дахах і балконах житлових будинків. Там вони закріплюють металеві конструкції, укріплюють парапети тощо.

Буревій повалив дерева та пошкодив дахи Буревій повалив дерева та пошкодив дахи

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Раніше РЕДПОСТ писав, що буревій повалив більше десятка дерев та пошкодив дахи у Харкові (фото).
Источник:   ХМР
 Тэги:  благоустрій, негода, харків
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