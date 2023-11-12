    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Буревій повалив більше десятка дерев та пошкодив дахи у Харкові (фото)
12.11.2023  15:46   Дмитро Колонєй

Буревій повалив більше десятка дерев та пошкодив дахи у Харкові (фото)

У Харкові ліквідують наслідки сильних поривів вітру.

Впали більше десятка дерев та пошкоджено дахи під час негоди у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент житлово-комунального господарства, через сильні пориви вітру в місті Харкові станом на 14:00 12 листопада 2023 року  впало 13 дерев і 12 великих гілок. Це сталося у
  • Салтівському,
  • Немишлянському,
  • Основʼянському,
  • Слобідському,
  • Холодногірському та
  • Шевченківському районах.
Впали більше десятка дерев та пошкоджено дахи під час негоди у Харкові
 
Впали більше десятка дерев та пошкоджено дахи під час негоди у Харкові
 
Впали більше десятка дерев та пошкоджено дахи під час негоди у Харкові
 
Зараз комунальні служби оперативно усувають наслідки негоди. Зокрема, бригади СКП «Харківзеленбуд» і КП «Харківблагоустрій» пиляють та вивозять повалені дерева та зламані гілки.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Також через вітер пошкодив 27 дахів у
 
Київському,
Салтівському,
Новобаварському,
Шевченківському,
Основʼянському,
Слобідському та
Холодногірському районах.
 
Впали більше десятка дерев та пошкоджено дахи під час негоди у Харкові
 
Наразі працівники КП «Харківжилбуд», КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», КП «Харківспецбуд»
 
  • оперативно  ремонують пошкоджені покрівлі і балкони,
  • закріплюють металеві конструкції,
  • укріплюють парапети та ін.
Впали більше десятка дерев та пошкоджено дахи під час негоди у Харкові
 
Роботи тривають.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, негода, харків, буревій
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.11 ЖКГ У Харкові відновили покриття низки вулиць 09.11 ЖКГ У Харкові ремонують аварійні житлові будинки (фото) 08.11 Дороги та транспорт Дорожники Харкова відновили покриття на площі та вулицях міста
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 