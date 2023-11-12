12.11.2023 15:46 Дмитро Колонєй
Буревій повалив більше десятка дерев та пошкодив дахи у Харкові (фото)
У Харкові ліквідують наслідки сильних поривів вітру.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент житлово-комунального господарства, через сильні пориви вітру в місті Харкові станом на 14:00 12 листопада 2023 року впало 13 дерев і 12 великих гілок. Це сталося у
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Салтівському,
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Немишлянському,
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Основʼянському,
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Слобідському,
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Холодногірському та
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Шевченківському районах.
Зараз комунальні служби оперативно усувають наслідки негоди. Зокрема, бригади СКП «Харківзеленбуд» і КП «Харківблагоустрій» пиляють та вивозять повалені дерева та зламані гілки.
Також через вітер пошкодив 27 дахів у
Київському,
Салтівському,
Новобаварському,
Шевченківському,
Основʼянському,
Слобідському та
Холодногірському районах.
Наразі працівники КП «Харківжилбуд», КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», КП «Харківспецбуд»
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оперативно ремонують пошкоджені покрівлі і балкони,
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закріплюють металеві конструкції,
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укріплюють парапети та ін.
Роботи тривають.
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