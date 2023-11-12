    
Главная Новини Харкова Медицина Особам з інвалідністю у Харкові надають техничні засоби
12.11.2023  15:16   Дмитро Колонєй

Особам з інвалідністю у Харкові надають техничні засоби

Стало відомо, як отримати засоби реабілітації у Харкові.


Особам з інвалідністю у Харкові надають техничні засоби
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Управління соціального захисту населення Адміністрації Індустріального району, особи з інвалідністю, батьки дітей з інвалідністю та особи похилого віку можуть отримати технічні засоби реабілітації, які були у використанні.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
В управлінні наявні електроскутер, крісло-каталка, багатофункціональні, низькоактивні і середньоактивні колісні крісла, ліжка з електричним і механічним приводом, ходунки на колесах і ходунки-рамки. 
 
Детальніша інформація - за тел.: +38 (063) 811-93-90.
Источник:   Міськрада
 Тэги:  допомога, інвалідність, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.11 Медицина Харківські медики здали кров для українських військових (фото) 09.11 Надзвичайні події У Харкові патрульні вночі допомогли жінці, яка народжувала (відео) 08.11 Суспільство До Харкова з Німеччини доставили дитячий майданчик
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 