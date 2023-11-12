Особам з інвалідністю у Харкові надають техничні засоби

Стало відомо, як отримати засоби реабілітації у Харкові.
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У деяких питаннях настав час поставити крапку. Можливо, прийняте рішення виявиться не найкращим із можливих, проте цілком прийнятним.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.
У суботу, 12 листопада, у світі відзначають Міжнародний день ергономіки та Всесвітній день боротьби з пневмонією, а в Україні – День виноградаря та винороба.
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