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12.11.2023  14:27   Дмитро Колонєй

Окупанти гатили по місту Харківщини: правоохоронці показали наслідки обстрілів (фото)

На Харківщині зафіксували наслідки артилерійських та мінометних обстрілів населеного пункту.

Гатили по місту Харківщини окупанти: правоохоронці показали наслідки (фото)
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, протягом 10 та 11 листопада 2023 року окупанти обстрілювали м. Вовчанськ. Російські військові били по місту з артилерії та мінометів.
 
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Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та цивільне підприємство.
 
Гатили по місту Харківщини окупанти: правоохоронці показали наслідки (фото)

Гатили по місту Харківщини окупанти: правоохоронці показали наслідки (фото)
 
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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