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12.11.2023  13:51   Дмитро Колонєй

У Харкові перевірили санітарний стан Київського району

Представники двох комунальних підприємств Харкова перевірили більше сотні прибудинкових територій району міста.

Перевірили санітарний стан Київського району комунальники у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, комісія КП «Харківблагоустрій» і КП «Жилкомсервіс» перевірила санітарний стан прибудинкових територій у Київському районі, оглянув двори 118 будинків на вулицях
 
  • Героїв Праці,
  • Академіка Барабашова,
  • Академіка Павлова,
  • Валентинівській,
  • Шевченка,
  • Шишківській,
  • Старошишківській,
  • Саперній,
  • Астрономічній,
  • Повздовжній,
  • Академіка Проскури та
  • проспекті Жуковського.
 
Прибудинкові території чисті та доглянуті.
 
Перевірили санітарний стан Київського району комунальники у Харкові
 
Перевірили санітарний стан Київського району комунальники у Харкові
 
Перевірили санітарний стан Київського району комунальники у Харкові
 
Робітники філії почали роботу над новим проєктом з благоустрою на вул. Астрономічній - наступного весняно-літнього сезону там планують створити нову клумбу. 
 
Перевірили санітарний стан Київського району комунальники у Харкові
 
З початку осені в районі зібрали близько 12 тис. куб. м листя.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  комунальники, благоустрій, харків
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