12.11.2023 13:51 Дмитро Колонєй

У Харкові перевірили санітарний стан Київського району

Представники двох комунальних підприємств Харкова перевірили більше сотні прибудинкових територій району міста.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, комісія КП «Харківблагоустрій» і КП «Жилкомсервіс» перевірила санітарний стан прибудинкових територій у Київському районі, оглянув двори 118 будинків на вулицях

Героїв Праці,

Академіка Барабашова,

Академіка Павлова,

Валентинівській,

Шевченка,

Шишківській,

Старошишківській,

Саперній,

Астрономічній,

Повздовжній,

Академіка Проскури та

проспекті Жуковського.

Прибудинкові території чисті та доглянуті.

Робітники філії почали роботу над новим проєктом з благоустрою на вул. Астрономічній - наступного весняно-літнього сезону там планують створити нову клумбу.

З початку осені в районі зібрали близько 12 тис. куб. м листя.