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12.11.2023  13:13   Дмитро Колонєй

Вибух на АЗК: у Харкові відновили рух по Полтавському шляху

Патрульная поліція Харкова попередила про зміни у режимі руху.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, у Харкові зняти обмеження щодо проїзду транспорту вулицею Полтавський шлях.

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Рух на вулиці Полтавський було обмежено післі вибуху на АЗК.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про вибух автівки на заправці у Харкові.

 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  вибух, рух, харків, обмеження
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