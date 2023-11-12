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12.11.2023  12:42   Дмитро Колонєй

У Харкові, через буревій, приспустили державний прапорт України

У Харкові оголошено штормове попередження.


У Харкові, через буревій, приспустили державний прапорт України

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на СКП «Харківзеленбуд», спеціалісти підприємства  приспустили державний прапор на флагштоку до завершення буревію.

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У Харкові оголошено штормове попередженя та помаранчевий рівень небезпеки.
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  погода, прпор харків, україна, жовтень
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