Який радіаційний фон в Харкові та області на 12 листопада

Наскільки небезпечний радіаційний фон в Харкові та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.
Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 12 листопада.
Комментариев: 0
У деяких питаннях настав час поставити крапку. Можливо, прийняте рішення виявиться не найкращим із можливих, проте цілком прийнятним.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.
У суботу, 12 листопада, у світі відзначають Міжнародний день ергономіки та Всесвітній день боротьби з пневмонією, а в Україні – День виноградаря та винороба.
влажность:
давление:
ветер: