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12.11.2023  11:21   

У Харкові відновили покриття низки вулиць

Де саме працювали фахівці підприємства розповіли у КП "Шляхрембуд" Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП "Шляхрембуд", бригади підприємства відновили асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами на вулицях Амосова, Олімпійській, Академіка Павлова, Клочківській та ін. 
 
 
На дорогах міста працювало 163 робітники та 142 одиниці спецтехніки підприємства. 
 
Тэги:  ремонт, дороги, харків
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