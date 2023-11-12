12.11.2023 10:43 Дмитро Колонєй

На Харківщині українським воїнам передали дрон-бомбардувальник

Ударний БПЛА, який передали ЗСУ на Харківщині, українського виробництва.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА, захисникам Харківщини передали дрон-бомбардувальник «Шуліка». Він вартує близько мільйону гривень. Його спільно профінансували всі вісім громад Куп'янської району.

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Цей ударний БПЛА українського виробництва може долати відстань до 7 кілометрів та переносити вантаж вагою до 10 кілограмів. Він потрапив до підрозділів 92-ї Окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка

"Найближчим часом для наших захисників та захисниць передадуть ще один куплений аналогічний БПЛА, наразі військові-оператори проходять відповідне навчання щодо управління технікою", - розповів начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.