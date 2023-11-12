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12.11.2023  10:43   Дмитро Колонєй

На Харківщині українським воїнам передали дрон-бомбардувальник

Ударний БПЛА, який передали ЗСУ на Харківщині, українського виробництва.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, захисникам Харківщини передали  дрон-бомбардувальник «Шуліка». Він вартує близько мільйону гривень. Його спільно профінансували всі вісім громад Куп'янської району. 
 
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Цей ударний БПЛА українського виробництва може долати відстань до 7 кілометрів та переносити вантаж вагою до 10 кілограмів. Він потрапив до підрозділів 92-ї Окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка
 
"Найближчим часом для наших захисників та захисниць передадуть ще один куплений аналогічний БПЛА, наразі військові-оператори проходять відповідне навчання щодо управління технікою", - розповів начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.  
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, дрон, харків
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