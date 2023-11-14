14.11.2023 11:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області за тиждень на грип та ГРВІ захворіло 3167 осіб

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року захворюваність зросла на 14,4%.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України».

З початку епідсезону на грип та ГРВІ в області захворіло 18234 особи (інтенсивний показник на 100 тис. населення – 696,43), з них дітей – 6746 осіб (інтенсивний показник на 100 тис. населення – 1580,12). Госпіталізовано 1139 осіб (6,2% від числа захворілих), з них дітей – 398 осіб (34,9% від числа госпіталізованих). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року захворюваність зросла на 14,4%.

За результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на 45 тижні (06.11.2023 – 12.11.2023) на грип та ГРВІ, з урахуванням випадків захворювань на COVID-19, захворіло 3167 осіб, з них 1203 особи (38,0%) – діти віком до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності на 3,4% (серед дитячого населення – зростання захворюваності на 4,8%).

У структурі ГРВІ питома вага захворюваності COVID-19 становить 13,5%, відмічається зниження у порівнянні з минулим тижнем на 34,7% (зареєстровано 430 випадків проти 658 за минулий тиждень).

Показник захворюваності становить 120,96 на 100 тис. населення, що нижче рівня показника епідемічного порогу (415,06) на 70,9%. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню. Госпіталізовано 157 осіб, з них 49 дітей (31,2%).

Зареєстровано 6 летальних випадків у хворих на COVID-19 (з початку епідемічного сезону 24).

Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Красноградському районі – 229,60 на 100 тис. населення.

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